"1768 giorni", Totò Cuffaro si racconta on the road (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Totò al processo, Totò in carcere, Totò che calcia da "libero", con un gioco di parole che richiama al ruolo in squadra e alla conclusione del suo periodo di reclusione; Totò tra i suoi sostenitori, Totò in Burundi tra i poveri dell'Africa nera, Totò felice a bordo di un trattore in campagna. Dopo Walter Veltroni, tocca a un altro leader politico misurarsi con il cinema, sebbene in termini autobiografici: è Totò Cuffaro, leader della nuova Dc, raccontato dal documentarista Marco Gallo in "1768 giorni", che verrà presentato e proiettato il prossimo 4 maggio a Palermo. Il regista Gallo ha seguito l'ex presidente della Regione Siciliana condannato per favoreggiamento della mafia dalla sua uscita ...

