16enne sposta mobili per un video su TikTok: la mamma lo blocca e lui l'accoltella (Di sabato 15 aprile 2023) Voleva girare un video in casa, spostando alcuni mobili, per poi pubblicarlo sui social. Al rimprovero della madre, ne è scaturita una violenta lite: il giovane, 16 anni, ha insultato la donna e ha cercato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 aprile 2023) Voleva girare unin casa,ndo alcuni, per poi pubblicarlo sui social. Al rimprovero della madre, ne è scaturita una violenta lite: il giovane, 16 anni, ha insultato la donna e ha cercato...

