1000 assunzioni all’INPS: concorso senza precedenti | Occasione unica (Di sabato 15 aprile 2023) L’INPS cerca nuovo personale. Via all’annuncio di assunzioni tramite concorso per l’ente previdenziale italiano. Ecco le figure professionali richieste. L’INPS ha continuamente bisogno di nuovi lavoratori per i suoi uffici. La richiesta è dettata dal gran numero di cose da fare, tra la gestione dei bonus e delle pensioni, i controlli per i documenti dei contribuenti e mille altre mansioni. Partono in questi giorni le domande per i concorsi. assunzioni di nuovi lavoratori presso l’INPS – ANSA – ilovetrading.itL’INPS in questo periodo ha in mano moltissimo lavoro. Con l’aumento e i continui cambiamenti dei bonus famiglia, i problemi con le leggi pensionistiche ed i pensionamenti anticipati, i lavoratori dell’INPS non hanno un attimo di sosta. L’ente previdenziale ha quindi il bisogno di rimpolpare il proprio organico con forze fresche ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) L’INPS cerca nuovo personale. Via all’annuncio ditramiteper l’ente previdenziale italiano. Ecco le figure professionali richieste. L’INPS ha continuamente bisogno di nuovi lavoratori per i suoi uffici. La richiesta è dettata dal gran numero di cose da fare, tra la gestione dei bonus e delle pensioni, i controlli per i documenti dei contribuenti e mille altre mansioni. Partono in questi giorni le domande per i concorsi.di nuovi lavoratori presso l’INPS – ANSA – ilovetrading.itL’INPS in questo periodo ha in mano moltissimo lavoro. Con l’aumento e i continui cambiamenti dei bonus famiglia, i problemi con le leggi pensionistiche ed i pensionamenti anticipati, i lavoratori dell’INPS non hanno un attimo di sosta. L’ente previdenziale ha quindi il bisogno di rimpolpare il proprio organico con forze fresche ...

