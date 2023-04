Zaniolo, gol fantastico con il Galatasaray e corsa con bacio in tribuna (Di venerdì 14 aprile 2023) ISTANBUL (TURCHIA) - C'è anche la firma di Nicolò Zaniolo nel roboante successo del Galatasaray in Super Lig . Nell'anticipo della 27esima giornata del campionato turco, la capolista vince 6 - 0 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) ISTANBUL (TURCHIA) - C'è anche la firma di Nicolònel roboante successo delin Super Lig . Nell'anticipo della 27esima giornata del campionato turco, la capolista vince 6 - 0 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SuperLig | @GalatasaraySK, #Zaniolo segna e va ad abbracciare la madre. Tripletta per #Icardi - demarkesports : Zaniolo asist, Icardi gol ?? - romanewseu : Il #Galatasaray dilaga 6-0 in campionato, super gol di #Zaniolo ?? - sportli26181512 : #Zaniolo, gol fantastico con il #Galatasaray e corsa con bacio in tribuna: L'ex attaccante giallorosso segna il suo… - cmdotcom : Il #Galatasaray vede il titolo grazie a #Icardi e #Zaniolo: segnano 4 gol! -