Xiaomi Smart Band 8 | svelate due funzioni inedite per l’activity tracker

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto del nuovissimo8 sarà certamente un motivo di gioia per tutti gli appassionati di sport. Il fitnessdel produttore cinese, infatti, si configurerà come uno degli accessori più interessanti dei prossimi mesi. Stando a quanto emerso fino ad ora,sta lavorando per permettere agli utenti di utilizzare lo8 in diversi modi a seconda degli sport praticati. Ci sono sport che sono certamente più facili da rilevare e monitorare rispetto agli altri, ma il brand vuole ampliare le possibilità dei propri utenti. Ecco quindi che8 sarà dotato di accessori personalizzati per migliorare il rilevamento e nuove funzionalità dedicate a sport fino ad ora ...