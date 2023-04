Xiaomi 13 Ultra potrà diventare una vera fotocamera grazie ad un accessorio (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Xiaomi 13 Ultra si preannuncia un vero e proprio cameraphone senza compromessi. L’azienda cinese sta puntando molto su questo aspetto grazie ad una dotazione tecnica di assoluto livello. Tuttavia, non saranno solo le ottiche a rendere il nuovo flagship di Xiaomi una macchina fotografic di fascia alta. Infatti, l’azienda ha presentato un accessorio particolare che migliorerà la qualità delle foto. Tramite un post su Weibo, l’account ufficiale del produttore ha mostrato un grip che si potrà attaccare allo Xiaomi 13 Ultra. grazie a questo accessorio sarà possibile garantire una presa migliore sullo smartphone con benefici sulla stabilità e sulla qualità degli scatti. A giudicare dalla foto condivisa, ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid13si preannuncia un vero e proprio cameraphone senza compromessi. L’azienda cinese sta puntando molto su questo aspettoad una dotazione tecnica di assoluto livello. Tuttavia, non saranno solo le ottiche a rendere il nuovo flagship diuna macchina fotografic di fascia alta. Infatti, l’azienda ha presentato unparticolare che migliorerà la qualità delle foto. Tramite un post su Weibo, l’account ufficiale del produttore ha mostrato un grip che siattaccare allo13a questosarà possibile garantire una presa migliore sullo smartphone con benefici sulla stabilità e sulla qualità degli scatti. A giudicare dalla foto condivisa, ...

