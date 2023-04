Xi - Lula: il 'sud globale' fa fronte comune e dà scacco agli Usa (Di venerdì 14 aprile 2023) ... riuscirà il Brasile a m mantenere la giusta distanza?" L'altra America che vuole un mondo non solo americano A darne conto, in una documentata analisi su remocontro.it, è Piero Orteca: "Un Paese ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) ... riuscirà il Brasile a m mantenere la giusta distanza?" L'altra America che vuole un mondo non solo americano A darne conto, in una documentata analisi su remocontro.it, è Piero Orteca: "Un Paese ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : #Lula, in visita in #Cina in questi giorni, propone la fine dell'egemonia del $ come valuta internazionale. In line… - globalistIT : - Romy75076899 : RT @michele_geraci: #Lula, in visita in #Cina in questi giorni, propone la fine dell'egemonia del $ come valuta internazionale. In linea co… - giordi63 : RT @michele_geraci: #Lula, in visita in #Cina in questi giorni, propone la fine dell'egemonia del $ come valuta internazionale. In linea co… - tint_adree : RT @michele_geraci: #Lula, in visita in #Cina in questi giorni, propone la fine dell'egemonia del $ come valuta internazionale. In linea co… -