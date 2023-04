WWE: Rivelato il motivo dell’assenza di Ronda Rousey, frattura al gomito per lei (Di venerdì 14 aprile 2023) Nonostante fosse certo anche ai non addetti ai lavori vedendo la performance di Wrestlemania 39, arriva la conferma dell’infortunio abbastanza grave avuto da Ronda Rousey, che la sta tenendo fuori dai programmi WWE. E’ la stessa Baddest Women on the Planet a confermarlo, affermando di aver subito la frattura del gomito poco prima dello Showcase of Immortals, durante un live event a Rockford, Illinois. Svelato dunque il motivo del pochissimo coinvolgimento nello Wrestlemania Showcase L’ex UFC ha dunque confermato i rumor dell’ultimo mese, sia precedenti che successivi il suo match di Wrestlemania, visto che lo svolgimento di quest’ultimo (con la partecipazione della diretta interessata ridotta all’osso) aveva alimentato le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute. Le sue parole, in merito, non ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 aprile 2023) Nonostante fosse certo anche ai non addetti ai lavori vedendo la performance di Wrestlemania 39, arriva la conferma dell’infortunio abbastanza grave avuto da, che la sta tenendo fuori dai programmi WWE. E’ la stessa Baddest Women on the Planet a confermarlo, affermando di aver subito ladelpoco prima dello Showcase of Immortals, durante un live event a Rockford, Illinois. Svelato dunque ildel pochissimo coinvolgimento nello Wrestlemania Showcase L’ex UFC ha dunque confermato i rumor dell’ultimo mese, sia precedenti che successivi il suo match di Wrestlemania, visto che lo svolgimento di quest’ultimo (con la partecipazione della diretta interessata ridotta all’osso) aveva alimentato le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute. Le sue parole, in merito, non ...

