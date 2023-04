WWE | Ritorna la preoccupazione per l’infortunio di Finn Balor

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 aprile 2023) Quando lo abbiamo rivisto al Raw post Wrestlemania tutti abbiamo urlato al miracolo., che si era procurato una grossa ferita alla testa durante il match della domenica con Edge, era riuscito a recuperare in sole 24 ore ed essere presente il lunedì sera a Raw. La ferita è stata ritenuta subito “importante”, trattandosi di un vero e proprio squarcio da cui usciva parecchio sangue, tale da costringere i cameramen a puntare per lungo tempo l’obiettivo delle telecamere su Edge. Il match è poi ripreso dopo alcuni minuti, portando alla vittoria proprio quest’ultimo. La paura non è passata… Lo “stoicismo” del membro del Judgment Day ha chetato le paure dei fan riguardo un suo possibile allontanamento dalle scene. Tuttavia, nonostante l’apparizione a Raw del Lunedì dopo (nonostante i 14 punti di sutura rimediati), il backstage sembra essere ancora preoccupato ...