WWE: Possibile spoiler riguardo al primo avversario di Nakamura dopo il ritorno (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa notte ci sarà una nuova puntata di SmackDown e ci si aspettano grandi cose dallo show blu: tra queste, vi è sicuramente il ritorno di Shinsuke Nakamura. Il wrestler nipponico mancava da molto tempo e lo scorso gennaio, la WWE gli aveva permesso di affrontare The Great Muta in un match lontano dalla federazione. La scorsa settimana, però, è stato annunciato il ritorno dell’ex NXT Champion in quel di SmackDown e Fightful ha già riportato chi sarà il suo primo avversario. I possibili spoiler Il noto sito Figthful Select, dunque, ha rivelato che Shinsuke Nakamura è pronto ad avere un feud con Karrion Kross:“Come da rumor, Shinsuke Nakamura dovrebbe iniziare un programma con Karrion Kross a SmackDown questo venerdì. La WWE avrebbe anche ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa notte ci sarà una nuova puntata di SmackDown e ci si aspettano grandi cose dallo show blu: tra queste, vi è sicuramente ildi Shinsuke. Il wrestler nipponico mancava da molto tempo e lo scorso gennaio, la WWE gli aveva permesso di affrontare The Great Muta in un match lontano dalla federazione. La scorsa settimana, però, è stato annunciato ildell’ex NXT Champion in quel di SmackDown e Fightful ha già riportato chi sarà il suo. I possibiliIl noto sito Figthful Select, dunque, ha rivelato che Shinsukeè pronto ad avere un feud con Karrion Kross:“Come da rumor, Shinsukedovrebbe iniziare un programma con Karrion Kross a SmackDown questo venerdì. La WWE avrebbe anche ...

