World Cup di Pallanuoto | il Setterosa perde con gli Stati Uniti | secondo nel Girone B

Non basta uno strepitoso ed orgoglioso Setterosa per battere le campionesse olimpiche degli Usa nell'ultima giornata della World Cup di Rotterdam e chiudere in testa il Girone B. Le Azzurre, già qualificate per le finali di Long Beach (23-25 giugno), ora giocheranno ad Atene il secondo turno per stabilire le prime quattro posizioni. Match vibrante con gli Stati Uniti avanti 5-1 dopo un tempo e 6-3 nel secondo tempo; l'Italia rientra fino al 7-7 di Picozzi e resta in scia alle statunitensi fino al 12-11 della stessa Picozzi a sei minuti dalla conclusione; poi lo strappo decisivo delle nord americane con i gol di Musselman e Fattal che valgono il decisivo 14-11. La Nazionale di Carlo Silipo, bronzo continentale a Spalato 2022, rientrerà oggi al Centro Federale di Ostia;

