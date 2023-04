WindTre GO | ritorna la serie di offerte da 6 | 99 euro

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Per tutto il mese di aprile 2023 l’operatore telefonicoha deciso di proporre il suo rinnovato catalogo dimobile appartenenti alla gamma GO. In particolare, come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, queste nuovesaranno disponibili all’attivazione nei negozi fisici dell’operatore di diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata.GO,della gamma rinnovate e disponibili nei negozi in Italia Come già accennato in apertura, l’operatore telefonicoha deciso di rinnovare ancora una volta il suo catalogo didella gamma GO ma non solo. Ora queste ultime saranno attivabili anche presso alcuni negozi fisici autorizzati ...