(Di venerdì 14 aprile 2023), l'uomo più anziano ad essere andato nello spazio e volto del capitano Kirk in Star Trek,il nuovo reality della FoxOn, in arrivo a giugno sul piccolo schermo. Saràa condurreOn, il nuovo reality ordinato dalla Fox con cui la rete "invierà" una serie di celebrità nello spazio. Noto soprattutto per aver prestato il suo volto al capitano Kirk in Star Trek, l'attore è anche l'uomo più anziano ad essere andato nello spazio. Secondo quanto riportato da Deadline, la serie mostrerà "un gruppo di celebrità mentre si preparano al decollo verso lo spazio, dove vivranno, mangeranno, dormiranno, creeranno strategie e legheranno tra loro all'interno della stessa stazione spaziale". ...

Molte celebrità hanno detto chiaramente che non pagheranno: Jack Black, Ben Stiller, Seth Rogen, Mark Hamill,(il capitano Kirk originale di Star Trek), Karl Urban, Jason Alexander, ...Kirk è stato interpretato da, che è diventato un vero e proprio idolo grazie a questo personaggio, tanto che la sua fama a livello planetario è rimasta immutata fino ai giorni nostri.

William Shatner, l'uomo più anziano ad essere andato nello spazio e volto del capitano Kirk in Star Trek, condurrà il nuovo reality della Fox Stars On Mars, in arrivo a giugno sul piccolo schermo.