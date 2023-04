WhatsApp parla di videomessaggi in tempo reale (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp si starebbe dando da fare per introdurre i videomessaggi in tempo reale. Nelle ultime beta per dispositivi iOS e Android, sono stati scovati dettagli in merito ad una funzione, attualmente in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli. WhatsApp al lavoro per i videomessaggi in tempo reale WhatsApp è al lavoro su una funzione chiamata “messaggi video”. Sappiamo già cosa vi state chiedendo, cosa cambia dai classici video che già si possono inviare all’interno della piattaforma? Beh, i video messaggi saranno decisamente più autentici e personali. A darci le prime informazioni in merito ai video messaggi è stato il noto ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma di messaggistica istantaneasi starebbe dando da fare per introdurre iin. Nelle ultime beta per dispositivi iOS e Android, sono stati scovati dettagli in merito ad una funzione, attualmente in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.al lavoro per iinè al lavoro su una funzione chiamata “messaggi video”. Sappiamo già cosa vi state chiedendo, cosa cambia dai classici video che già si possono inviare all’interno della piattaforma? Beh, i video messaggi saranno decisamente più autentici e personali. A darci le prime informazioni in merito ai video messaggi è stato il noto ...

