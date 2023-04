Whatsapp introduce una nuova modalità: utenti sorpresi, ora cambia tutto (Di venerdì 14 aprile 2023) Whatsapp è pronta ad introdurre una nuova modalità, con gli utenti che rimangono a bocca aperta. Ora cambia tutto: cosa sta succedendo. Non finiscono mai gli aggiornamenti su Whatsapp. L’applicazione di messaggistica di Meta sta per introdurre una nuova funzione pronta a sorprendere tutti. Scopriamo quindi che cosa sta succedendo sull’applicazione di messaggistica di Meta. L’ultimo aggiornamento di Whatsapp – ILoveTrading.itWhatsapp oramai è una di quelle applicazioni che utilizziamo ogni giorno. Infatti da oramai diversi anni questa applicazione ci permette di messaggiare gratuitamente con il mondo intero. Negli anni abbiamo visto una vera e propria evoluzione dell’applicazione che è arrivata anche ad aggiungere ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 14 aprile 2023)è pronta ad introdurre una, con gliche rimangono a bocca aperta. Ora: cosa sta succedendo. Non finiscono mai gli aggiornamenti su. L’applicazione di messaggistica di Meta sta per introdurre unafunzione pronta a sorprendere tutti. Scopriamo quindi che cosa sta succedendo sull’applicazione di messaggistica di Meta. L’ultimo aggiornamento di– ILoveTrading.itoramai è una di quelle applicazioni che utilizziamo ogni giorno. Infatti da oramai diversi anni questa applicazione ci permette di messaggiare gratuitamente con il mondo intero. Negli anni abbiamo visto una vera e propria evoluzione dell’applicazione che è arrivata anche ad aggiungere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isolainterna : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta della sua app per Android che introduce la Companion Mode. La funzione per… - Roberta_Siro : RT @ultimenotizie: #WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta della sua app per #Android che introduce la Companion Mode. La funzione,… - Roby_Romani : RT @ultimenotizie: #WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta della sua app per #Android che introduce la Companion Mode. La funzione,… - Tarallucci_Vino : RT @ultimenotizie: #WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta della sua app per #Android che introduce la Companion Mode. La funzione,… - ultimenotizie : #WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta della sua app per #Android che introduce la Companion Mode. La funz… -