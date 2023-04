Week end 15-16 aprile a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi (Di venerdì 14 aprile 2023) L'ultima recita della Carmen al Maggio, gli spettacoli di prosa, i concerti, Firenze Suona Contest, Florence Vintage Market a sostegno di File a Palazzo Corsini, gli altri mercati, Fiorinfiera, Valdichiana Eating, Tuscany Cocktail Week Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 aprile 2023) L'ultima recita della Carmen al Maggio, glidi prosa, i concerti,Suona Contest, Florence Vintage Market a sostegno di File a Palazzo Corsini, gli altri mercati, Fiorinfiera, Valdichiana Eating, Tuscany Cocktail

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La giostra dei cicloni continuerà a mantenere fresco e instabile il mese di Aprile. Un secondo ciclone è in arrivo… - ScaltritiLab : Prossimo thread: uso dell’intelligenza artificiale in oncologia. Da come può aiutare il disegno di un farmaco a com… - GiacominoM : Buonaserata e buona cena Maurizio e buon week end - LimonteNews : AL GOLF CLUB SANT’ANNA DI COGOLETO UN WEEK-END DI GARE E MUSICA - Anto73968252 : @ComuneTaranto Con la mareggiata di maestrale prevista per il week end ? Mah ! -