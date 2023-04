(Di venerdì 14 aprile 2023)precedeal termine della prima sessione di prove libere della 6h di, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Il brand giapponese ed il costruttore italiano precedono la concorrenza dopo i primi 90 minuti d’azione. 1.:32.792 è stato il riferimento record segnato dalla GR010 Hybrid #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley, abili a primeggiare per tre decimi sulla vettura gemella di Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway. Segue la#51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, terzetto che ha avuto la meglio su Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50. Cadillac e Porsche inseguono insieme a Peugeot, Vanwall e Glickenhaus. In GTE è lache detta legge con Kessel Racing #57. Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra ...

14:30, semaforo verde Via alle prove libere! Ma la notizia del momento è un'altra: Hamilton e ... 14:01 Grande Ferrari nelIl weekend è iniziato alla grande per il Cavallino Rampante. La 499P #...Guarda anche Endurance, 1000 miglia di Sebring: Ferrari contro tutti al prologo Cadillac c'è ... Estre - Lotterer - Vanthoor girano a 1" dalla Toyota, sesto tempo delle, seguite dalla seconda ...313 GIRI PER PREPARARSI AL DEBUTTO - Il Prologo dela Sebring è stato un banco di prova ... Il programma della 1000 Miglia di Sebring : 15/03 -- ore 15.55 15/03 - FP2 - ore 21.35 16/03 - FP3 ...

WEC, FP1 Portimao: Toyota e Ferrari subito competitive OA Sport

Toyota precede Ferrari al termine della prima sessione di prove libere della 6h di Portimao, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Il brand giapponese ed il costruttore italiano precedono ...Prima dell’inizio della stagione, in molti avevano pronosticato una Williams fanalino di coda, probabilmente ancora distante dalla lotta per la fascia di centro gruppo. Una previsione che aveva condiv ...