Wall Street apre in calo, DJ - 0,1%, Nasdaq - 0,5% (Di venerdì 14 aprile 2023) Wall Street apre debole nonostante i risultati positivi riportati nel primo trimestre da alcune delle principali banche americane. Il Dow Jones segna - 0,1% e il Nasdaq - 0,5%. In calo anche lo S&P ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023)debole nonostante i risultati positivi riportati nel primo trimestre da alcune delle principali banche americane. Il Dow Jones segna - 0,1% e il- 0,5%. Inanche lo S&P ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa sale dopo l'avvio di Wall Street e dati Usa: Le banche in luce a Milano (+0,88%) - fisco24_info : Wall Street apre in calo, DJ -0,1%, Nasdaq -0,5%: In negativo anche lo S 500 a -0,1% - infoiteconomia : Wall Street, l'andamento nella seduta del 14 aprile 2023 - Avv_Nike : RT @sconnesso_: Borgonovo: Wall Street Journal SCRIVE: non sarà che sono questi vaccini a produrre le VARIANTI? [cosa che disse Montagnier… - Fz41463867 : RT @PropagandaRigh1: Sarebbe interessante se la Russia chiedesse di scambiare Assange con il giornalista del Wall Street Journal. L'Occiden… -