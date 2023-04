"Vuoi vedere che al voto...". Mastella, la profezia: un ribaltone sconvolgente alle elezioni (Di venerdì 14 aprile 2023) "Faccio un azzardo". Clemente Mastella, ultimo irriducibile democristiano, prevede sviluppi clamorosi in vista delle elezioni europee del 2024. Manca un anno abbondante, ma qualcosa si sta già muovendo sia a destra sia a sinistra. E soprattutto al centro, squassato dall'esplosione del Terzo Polo. La rissa pirotecnica tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra interviste e tweet al veleno, rischia secondo Mastella di distrarre dalla vera sostanza. In collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, il sindaco di Benevento e leader dell'Udeur non è così convinto che la rottura dei cosiddetti "centristi" vada davvero in porto. "Per il Terzo Polo restano in campo i gruppi parlamentari - spiega Mastella -, perché altrimenti per problemi economici e di liste elettorali... Se non ci sono i gruppi parlamentari ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) "Faccio un azzardo". Clemente, ultimo irriducibile democristiano, prevede sviluppi clamorosi in vista delleeuropee del 2024. Manca un anno abbondante, ma qualcosa si sta già muovendo sia a destra sia a sinistra. E soprattutto al centro, squassato dall'esplosione del Terzo Polo. La rissa pirotecnica tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra interviste e tweet al veleno, rischia secondodi distrarre dalla vera sostanza. In collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, il sindaco di Benevento e leader dell'Udeur non è così convinto che la rottura dei cosiddetti "centristi" vada davvero in porto. "Per il Terzo Polo restano in campo i gruppi parlamentari - spiega-, perché altrimenti per problemi economici e di liste elettorali... Se non ci sono i gruppi parlamentari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - spighissimo : RT @visionaria_io: @GiorgiaMeloni Se vuoi vedere come muore un italiano sul lavoro puoi vederlo con molta frequenza qui. Quelli che muoiono… - PietroDeidda5 : RT @SionRomina: Siero magico contro il cancro, questi ci riprovano! Mentana come Bassetti: la nuova parola d’ordine, senza alcun test che n… - Succhioangelo : @NicolaPorro Vuoi vedere che gli è stato promesso qualcosa di importante in Rai…da parte di chi la controlla ora? - HankSchrader88 : RT @naplusultra: A Napoli sta succedendo un miracolo: improvvisamente, tutte le bandiere e gli striscioni stanno diventando ignifughi. Ma… -