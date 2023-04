“Vogliamo la revoca” Sorpresa in Trentino per la decisione del Tar sull' orsa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Polemica senza fine'abbattimento dell'Jj4, l'animale che ha attaccato e ucciso Andrea Papi sul Monte Peller in Val di Sole. A parlare della situazione è il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa, al termine di un incontro con i sindaci della Valle di Sole: “Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona, da parte della giunta provinciale ciò che preoccupa è la sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino a questo momento sono andate in quella direzione. Quello che noi possiamo fare è chiedere ladel decreto, attivarci per fornire al Tribunale amministrativo regionale la documentazione richiesta che riteniamo di farlo entro lunedì”. “Il Tar - ha proseguito un battagliero Fugattia scelta del Tar di Trento, che ha ...