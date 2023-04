Vodafone Silver, ritorna l’offerta ad un super prezzo (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Alcuni ex clienti del noto operatore telefonico Vodafone potranno tornare attivando una delle offerte mobile più apprezzate di questo ultimo periodo. Si tratta in particolare della famosa offerta denominata Vodafone Silver. In questo caso, gli utenti potranno attivare l’offerta in questione ad un prezzo super, ovvero a 7,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli. Vodafone Silver, ritorna l’offerta mobile per gli ex clienti ora a un super prezzo Per tutti coloro che avevano intenzione di tornare con l’operatore telefonico rosso ora è arrivata una buona occasione. Come già accennato, infatti, in questi ultimi giorni l’operatore telefonico Vodafone sta ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Alcuni ex clienti del noto operatore telefonicopotranno tornare attivando una delle offerte mobile più apprezzate di questo ultimo periodo. Si tratta in particolare della famosa offerta denominata. In questo caso, gli utenti potranno attivarein questione ad un, ovvero a 7,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.mobile per gli ex clienti ora a unPer tutti coloro che avevano intenzione di tornare con l’operatore telefonico rosso ora è arrivata una buona occasione. Come già accennato, infatti, in questi ultimi giorni l’operatore telefonicosta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Vodafone Silver, ritorna l'offerta ad un super prezzo - - mondomobileweb : Vodafone propone di nuovo Silver con minuti, SMS e 100 Giga a 7,99 euro al mese - zazoomblog : Vodafone Silver di aprile a 7 euro al mese fino a 200GB in 5G - #Vodafone #Silver #aprile #200GB… - tecnoandroidit : Vodafone Silver di aprile a 7 euro al mese fino a 200GB in 5G - - tecnoandroidit : Vodafone: nuovi aumenti per le offerte Bronze, Silver e Gold - -