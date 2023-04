Voci d’inchiesta su Giletti. La7 gli dà il benservito ma è pronto il ritorno in Rai (Di venerdì 14 aprile 2023) Che la luna di miele tra Massimo Giletti e La7 fosse ai titoli di coda, lo si sapeva da tempo. Quello che nessuno poteva immaginarsi è che l’addio sarebbe arrivato con il più classico fulmine a ciel sereno quando ieri l’emittente di Urbano Cairo, con un comunicato, ha dato il benservito al giornalista. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma condotto da Massimo Giletti. Da domenica Non è l’Arena non sarà in onda “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda” rende noto l’ufficio stampa della rete televisiva. Poche righe che non dicono molto su quali siano le cause dietro a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Che la luna di miele tra Massimoe La7 fosse ai titoli di coda, lo si sapeva da tempo. Quello che nessuno poteva immaginarsi è che l’addio sarebbe arrivato con il più classico fulmine a ciel sereno quando ieri l’emittente di Urbano Cairo, con un comunicato, ha dato ilal giornalista. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma condotto da Massimo. Da domenica Non è l’Arena non sarà in onda “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimorimane a disposizione dell’Azienda” rende noto l’ufficio stampa della rete televisiva. Poche righe che non dicono molto su quali siano le cause dietro a ...

