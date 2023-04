Vocalelli | Il Napoli ha bisogno dell' incitamento dei propri tifosi

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) A La Gazzettao Sport, è intervenuto Alessandro, di seguito le sue parole: "Spalletti era entrato in argomento subito dopo la partita con il Milan. Perché, ma questo è chiaro, ilhacompatto dei. De Laurentiis, e gli va dato atto, ha fatto di più tendendo la mano di fronte alla prospettiva di ristabilire un rapporto ideale. Poche parole però piene di significato, perché ci sono momenti in cui non bisogna fare troppi discorsi ma è indispensabile mettere al centro le esigenze - e non gli interessi - di tutti. Non solo ilsta per accarezzare un sogno atteso da 33 anni, ma è in piena corsa per una semifinale di Champions. E il conforto del pubblico - conclude ...