“Vivi come un monaco per un mese” il curioso annuncio per ricostruire l’abbazia di Montecuccoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) La vita di molti di noi è decisamente frenetica e stressante, soprattutto per chi deve districarsi tra lavoro e famiglia, e garantisce pochissimo tempo libero, ma ancora meno momenti in cui è possibile staccare del tutto la spina. A volte c’è chi avrebbe così la tentazione di mollare tutto e provare un’esperienza diversa, obiettivo che può ora essere raggiunto se si decide di inviare il curriculum pressodi, situata nel comune di Barberino del Mugello, in Toscana, che ha pubblicato undavvero particolare. “Vuoi fare ilo la monaca per un periodo? Stiamo cercando te” – si legge sul profilo Facebook del convento. La proposta nasce perché la struttura ha bisogno di una ristrutturazione e di persone che aiutino a portare a termine i lavori, possibilmente che abbiano “un sorriso ...

