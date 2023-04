Viva Rai 2, Fiorello difende Massimo Giletti. L'appello al conduttore di Non è L'Arena: "Chiamami" (Di venerdì 14 aprile 2023) Fiorello si espone sul caso Giletti e prende le difese del conduttore di Non è L'Arena: "Chiamami" L'ultimo appuntamento di questa settimana di Viva Rai 2 è stato veramente scoppiettante. La trasmissione ha ripreso mercoledì dopo le vacanze pasquali, ma forse nemmeno in conduttore Fiorello si aspettava un'ultima puntata così. Al suo fianco non mancano mai Fabrizio Biggio, che ormai di rito deve disegnarsi i baffi prima dell'inizio della trasmissione e il conduttore radiofonico Mauro Casciari. Presenti anche i ragazzi del corpo di ballo diretti da Luca Tommassini che, secondo Fiorello, creano coreografie da ben 60 mila euro ogni puntata lasciando i conduttori e gli ospiti privi di budget. Un concentrato di simpatia che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 14 aprile 2023)si espone sul casoe prende le difese deldi Non è L': "" L'ultimo appuntamento di questa settimana diRai 2 è stato veramente scoppiettante. La trasmissione ha ripreso mercoledì dopo le vacanze pasquali, ma forse nemmeno insi aspettava un'ultima puntata così. Al suo fianco non mancano mai Fabrizio Biggio, che ormai di rito deve disegnarsi i baffi prima dell'inizio della trasmissione e ilradiofonico Mauro Casciari. Presenti anche i ragazzi del corpo di ballo diretti da Luca Tommassini che, secondo, creano coreografie da ben 60 mila euro ogni puntata lasciando i conduttori e gli ospiti privi di budget. Un concentrato di simpatia che ...

