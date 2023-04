Vittorio Feltri | “Sono nato con le pezze al c**o | Berlusconi mi ha fatto diventare ricco”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giampdisan : @mvcalcio @FrancescoOrdine @ODG_CNOG Che io ricordi solamente Vittorio Feltri è stato segnalato (e poi sanzionato)… - AnnaP1953 : RT @tempoweb: #Drittoerovescio, Vittorio #Feltri senza freni su Elly #Schlein: 'Mi sta sulle b...' #13aprile #iltempoquotidiano https://t.… - GianluPisu94 : RT @tempoweb: #Drittoerovescio, Vittorio #Feltri senza freni su Elly #Schlein: 'Mi sta sulle b...' #13aprile #iltempoquotidiano https://t.… - danielcame : @Fabrizio__66 @duncanismo_ Targioni non so chi è. “Indipendenti” è una pagina facebook segnalata da Duncanismo in c… - airone555 : RT @tempoweb: #Drittoerovescio, Vittorio #Feltri senza freni su Elly #Schlein: 'Mi sta sulle b...' #13aprile #iltempoquotidiano https://t.… -

non è 'quasi mai d'accordo con quello che dice Matteo Renzi, ma mi sta simpatico'. E la leader del Pd Elly Schlein 'Non so se si può dire, ma mi sta sulle ba...' afferma il direttore ..."Dritto e Rovescio", questa sera alle 21.25 su Rete4 torna il programma condotto da Paolo Del Debbio, che commenterà conle ultime notizie in tema di immigrazione ed economia. Nel corso della puntata, un approfondimento sul Documento di Economia e Finanza appena approvato dal Consiglio dei ministri e ...Giovedì 13 aprile, nel nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio", in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio commenterà conle ultime notizie in tema di immigrazione ed economia. Nel corso della puntata, un approfondimento sul Documento di Economia e Finanza appena approvato dal Consiglio dei ministri e ...

Dritto e rovescio, Vittorio Feltri senza freni su Elly Schlein: "Mi sta sulle b..." Il Tempo

Non le ha mandate certo a dire Feltri su Elly Schlein. Il direttore editoriale di Libero ha dichiarato: "Mi sta sulle b...".Vittorio Feltri non è "quasi mai d'accordo con quello che dice Matteo Renzi, ma mi sta simpatico". E la leader del Pd Elly ...