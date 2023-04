Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Latonya Pottain

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il giorno 30 marzo 2023 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 11 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che dall’età di 12 anni ha cominciato ad ingrassare in risposta alla morte di sua madre, senza più essere in grado di rompere questa spirale negativa.al, la protagonista, ha 37 anni, vive a Shreveport, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo soltanto 16 kg per arrivare a 271 chilogrammi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaMilana : Guardo gli obesi di “Vite al limite” con lo stesso smarrito stupore con cui certuni contemplano quadri al Louvre. - infoitcultura : Vite al limite, fallimento per Nowzaradan: il paziente ingrassa anziché dimagrire - infoitcultura : Vite al limite (13 aprile): la storia di Stephanie, in crisi dopo la morte del padre - infoitcultura : Da Vite al Limite alle passerelle: oggi fa la modella ed è bellissima - infoitcultura : Vite al Limite Dolly Martinez oggi a letto con due -

Questi ragazzi, privi della capacità di accettare un, non hanno sviluppato quell'ossatura ... Quante giovanispezzate, specie dopo una nottata in discoteca. Non tutti i giovani sono così, ......of Coffee and New Shoes On è ispirato a una storia vera e racconta un momento cruciale nelle... I due hanno un legame fortissimo, sono indipendenti nella quotidianità, e creano un'unità al...L' "Intelligenza Artificiale " irrompe e si impone al discorso pubblico, anzi alle nostre. ... cui si può, ogni volta, senza, aggiungere un pezzo in più. Ma nulla ha a che vedere con l' "...

Vite al limite, uno dei finali più lieti: partiva da 300Kg, oggi è una donna completamente diversa Il Granata

Dolly Martinez è stata una protagonista indiscussa di Vite al Limite ma dopo il programma la situazione è precipitata Dolly Martinez a 25 anni ha partecipato al programma di Vite al Limite chiedendo ...I telespettatori di Vite al Limite hanno conosciuto la storia di Stephanie Smith: oggi la donna ha attaccato il dottor Nowzaradan, il motivo Stephanie Smith ha partecipato a Vite al Limite con l’obiet ...