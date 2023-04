Vipra, ‘Musica dal morto’: «Un disco non commerciale che denuncia la mancanza di empatia» (Di venerdì 14 aprile 2023) Si intitola ‘Musica dal morto’ (Asian Fake/Sony Music) il nuovo album di Vipra del collettivo Sxrrxwland che arriva dopo ‘Simpatico, Solare, In cerca di amicizie’. Un disco spiazzante nelle intenzioni e nelle tematiche, con cui l’artista vuole coltivare l’impegno di suscitare un dibattito, alimentare il confronto. E riflettere su un’industria discografica inaridita in cui l’arte è soggiogata alla matematica dei numeri. Il concept album, disponibile dal 14 aprile, si promette infatti di toccare diversi temi sociali nel segno della memoria post-mortem. Anche per questo, ogni brano ha nel suo titolo anche il nome di un grande artista dalla vita e dalla morte tormentate. Ci siamo fatti raccontare di più dallo stesso Vipra. ‘Musica dal morto’ è il tuo ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 aprile 2023) Si intitoladal(Asian Fake/Sony Music) il nuovo album didel collettivo Sxrrxwland che arriva dopo ‘Simpatico, Solare, In cerca di amicizie’. Unspiazzante nelle intenzioni e nelle tematiche, con cui l’artista vuole coltivare l’impegno di suscitare un dibattito, alimentare il confronto. E riflettere su un’industriagrafica inaridita in cui l’arte è soggiogata alla matematica dei numeri. Il concept album, disponibile dal 14 aprile, si promette infatti di toccare diversi temi sociali nel segno della memoria post-mortem. Anche per questo, ogni brano ha nel suo titolo anche il nome di un grande artista dalla vita e dalla morte tormentate. Ci siamo fatti raccontare di più dallo stessodalè il tuo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AsianFake_ : MUSICA DAL MORTO - il nuovo album di Vipra fuori su tutte le piattaforme ???? - trattminuti : Tanta bella musica uscita oggi. No, Blanco no. Nonostante abbia riesumato la salma di Mina continuo a sperare che… - kalporz : Morti illustri e (post-)punk: Vipra presenta “Musica dal morto” con 7 band che non ci sono più - OltreleColonne : “Musica dal morto” è il nuovo disco di Vipra - iWebRadio : Vipra: torna dal 14 aprile con il nuovo album “Musica dal Morto” -