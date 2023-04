Violenza sessuale, atti persecutori, rapina e lesioni nei confronti del’ex fidanzata minorenne: domiciliari per un 20enne (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAll’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile della locale Questura, nel primo pomeriggio odierno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un ventenne residente in provincia di Benevento, gravemente indiziato dei reati di Violenza sessuale aggravata nei confronti di minore, atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate. Tali delitti risultano aggravati dalle circostanze di esser ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAll’esito dività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile della locale Questura, nel primo pomeriggio odierno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, neidi un ventenne residente in provincia di Benevento, gravemente indiziato dei reati diaggravata neidi minore,personali aggravate. Tali delitti risultano aggravati dalle circostanze di esser ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Per la serie “Gli immigrati non sanno che in Italia non devono violentare” ?? “Nessuna motivazione culturale può g… - Agenzia_Ansa : Violenza sessuale su 13enne, arrestati lo zio e la madre. L'uomo avrebbe abusato della nipote di 13 anni, affetta d… - AngeloCiocca : ??Ancora una violenza sessuale, su un treno regionale, senza che la vittima possa far nulla per fuggire, e senza nes… - TV7Benevento : VIOLENZA SESSUALE SU MINORE, 20ENNE AGLI ARRESTI DOMICILIARI - - slcoreabisto : RT @UniStraPg: È attivo a palazzo Gallenga uno sportello gratuito contro la violenza di genere e le discriminazioni determinate dall’orient… -