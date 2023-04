Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arno_it : ?? New Podcast! 'Vinci, l’affascinante casa di Leonardo - Ep. 146' on @Spreaker #casa #compleanno #consigli #cultura… -

...chiamando l'amico 'homme de l'univers' - lo stesso appellativo adottato per Leonardo da- ... Nel testo L'idée fixe Valéry ricorderà l'amico come 'uomo; il corpo un po' appesantito, il ...... si festeggerà un compleanno d'eccezione, quello di Leonardo da, di cui si indagheranno i ...- Pinacoteca Repossi di Chiaripropone attività per avvicinare bambini e ragazzi all'mondo ...Venerdì 14 aprile dalle ore 19 è in programma " Enigma Da" , una Escape Room per adulti all'... Per gli amanti del mistero sabato 29 aprile alle ore 21 l'cornice della rocca diventa ...