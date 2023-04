Vincent Cassel, Taylor Swift, Elisabetta Canalis e gli altri: quanti amori già finiti nel 2023! (Di venerdì 14 aprile 2023) Pensavamo che il peggio fosse ormai passato. Con la fine del 2022, anno nero per gli amori vip, credevamo che il nuovo anno potesse portare migliori notizie in campo sentimentale. E invece… Dopo neanche quattro mesi dall’inizio del 2023, il bilancio delle coppie scoppiate dello star system non promette niente di buono. Sono già tante le celeb che si sono dette addio. Le ultime? Vincent Cassel e Tina Kunakey: lei è sparita dal profilo social di lui che intanto tace. E il Daily Mail conferma: «Si sono lasciati settimane fa». E poi Taylor Swift e Joe Alwyn: la cantante e l’attore si sono detti addio dopo sei anni d’amore. Ma la lista è ancora lunga. Troppo lunga per non essere ancora arrivati a metà anno. Le coppie star scoppiate nei primi mesi dell’anno Il 2023, nuovo anno nero per gli ... Leggi su amica (Di venerdì 14 aprile 2023) Pensavamo che il peggio fosse ormai passato. Con la fine del 2022, anno nero per glivip, credevamo che il nuovo anno potesse portare migliori notizie in campo sentimentale. E invece… Dopo neanche quattro mesi dall’inizio del 2023, il bilancio delle coppie scoppiate dello star system non promette niente di buono. Sono già tante le celeb che si sono dette addio. Le ultime?e Tina Kunakey: lei è sparita dal profilo social di lui che intanto tace. E il Daily Mail conferma: «Si sono lasciati settimane fa». E poie Joe Alwyn: la cantante e l’attore si sono detti addio dopo sei anni d’amore. Ma la lista è ancora lunga. Troppo lunga per non essere ancora arrivati a metà anno. Le coppie star scoppiate nei primi mesi dell’anno Il 2023, nuovo anno nero per gli ...

