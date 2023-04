Villarreal-Valladolid (sabato 15 aprile 2023 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sottomarini Gialli lanciatissimi verso l’Europa (Di venerdì 14 aprile 2023) Solo poche settimane fa, il Villarreal sembrava piombato nuovamente in un momento davvero difficile: in poco tempo, invece, i Sottomarini Gialli si sono compattati e non solo hanno superato il Betis e raggiunto il quinto posto ma ora “vedono” il quarto, distante solo quattro punti. La possibilità di giocare la prossima Champions League è concreta: InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 14 aprile 2023) Solo poche settimane fa, ilsembrava piombato nuovamente in un momento davvero difficile: in poco tempo, invece, isi sono compattati e non solo hanno superato il Betis e raggiunto il quinto posto ma ora “vedono” il quarto, distante solo quattro punti. La possibilità di giocare la prossima Champions League è concreta: InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Villarreal-Real Valladolid Streaming Gratis: dove vedere LaLiga in Diretta Live #Liga - bisskeyID : .#Feed OVERON 2 #LaLiga: Villarreal vs Real Valladolid (KO: 19.00) di Asiasat 5 (100.5°E) •3840 H 29720 (MPEG4/HD/$… - infobetting : Villarreal-Valladolid (sabato 15 aprile 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sottomarini Gialli lanciati… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Villarreal vs Real Valladolid – probabili formazioni - periodicodaily : Villarreal vs Real Valladolid – probabili formazioni -