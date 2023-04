VIDEO – Ronaldo, 25 anni fa l’oro per la danza sul ghiaccio di Mosca (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile 1998 Ronaldo demoliva lo Spartak Mosca, nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA. Il brasiliano dell’Inter segnò uno dei suoi gol più belli in nerazzurro. FISICA BATTUTA – Oggi ricorrono 25 anni esatti da uno storico Spartak Mosca-Inter, semifinale di ritorno della Coppa UEFA 1997/98 poi vinta. Il 14 aprile 1998 i nerazzurri, guidati dal Fenomeno Ronaldo, si recarono in Russia per strappare il biglietto per l’accesso alla finale del torneo, dopo la vittoria per 2-1 a San Siro. A causa delle temperature ancora rigide, quel 14 aprile si giocò alle 17.30 ora italiana, in un campo ai limiti della praticabilità, ancora semighiacciato. Nessun problema tuttavia per Ronaldo, che a fine primo tempo annulla il vantaggio russo trovando l’1-1 con un comodo tap in da pochi passi. E ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile 1998demoliva lo Spartak, nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA. Il brasiliano dell’Inter segnò uno dei suoi gol più belli in nerazzurro. FISICA BATTUTA – Oggi ricorrono 25esatti da uno storico Spartak-Inter, semifinale di ritorno della Coppa UEFA 1997/98 poi vinta. Il 14 aprile 1998 i nerazzurri, guidati dal Fenomeno, si recarono in Russia per strappare il biglietto per l’accesso alla finale del torneo, dopo la vittoria per 2-1 a San Siro. A causa delle temperature ancora rigide, quel 14 aprile si giocò alle 17.30 ora italiana, in un campo ai limiti della praticabilità, ancora semighiacciato. Nessun problema tuttavia per, che a fine primo tempo annulla il vantaggio russo trovando l’1-1 con un comodo tap in da pochi passi. E ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... totalcristiano : @CFC_Janty Cristiano Ronaldo - THE STRIKER! ?? - internewsit : VIDEO - Ronaldo, 25 anni fa l'oro per la danza sul ghiaccio di Mosca - - erick_kipkogei : RT @modap_: 1. Cristiano Ronaldo against Juventus - Milanista_Serio : RT @andrelaufeyson: Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane, Ronaldo il fenomeno… MAIGNAN - rnabeeljs1 : RT @yasPMG: @PholoWeeknd @FriendlyDiver Messi violating a peak ronaldo in UCL final. -