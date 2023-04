(Di venerdì 14 aprile 2023) Andrési sta dimostrando uno dei migliori portieri dell’edizione corrente della Champions League. Il profilo ufficiale Twitter della competizione ha pubblicato undel giocatore dell’Inter,Silva la vittima.LIERE – Andrénon è bravo solamente con le mani. Il giocatore dell’Inter è estremamente capace anche con i piedi, col Benfica ha dato un’ulteriore dimostrazione. Il profilo ufficiale Twitter della Champions League ha pubblicato ildel dribbling didel portiere nerazzurro nei confronti diSilva, attaccante avversario salito in pressione. Textbook dummy, by André#UCL pic.twitter.com/Vx4xG2yQSX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2023 Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : VIDEO / Onana o Maignan: chi è il numero uno di Milano? - Renielesp : RT @FootballReprt: Il tacco di Onana ???????? - Jorgirrri : RT @FootballReprt: Il tacco di Onana ???????? - internewsit : VIDEO – Onana si prende gioco con un tacco di Rafa Silva! - - BrunoMeFFc : RT @FootballReprt: Il tacco di Onana ???????? -

Le ultime gare in Champions League contro Napoli e Benfica hanno messo in evidenza le prestazioni dei portieri di Milan e Inter: Mike Maignan e ...... Dimarco libera male liberando Rafa Silva che va al tiro con il destro maè pronto al ...su questo argomento A Napoli guerriglia ultras; danni e veicoli in fiamme. Tifosi del Francoforte ...Schmidt INTER (3 - 5 - 2):; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi vedi anche Serie A, Salernitana - Inter 1 - 1. Il ...

Onana sempre decisivo | Video Sport Mediaset

Se sono riuscito ad ironizzare sull’ultimo posto a Sanremo è anche grazie all’Inter“. “Oggi mi piace molto Onana perché è un pazzo, mentre in passato il mio preferito era Cambiasso. Ma se io giocassi ...'Football Insider' riferisce che il Chelsea si è detto interessato all'acquisto di Meslier e non più di Onana. Il Leeds chiede 50 milioni ...