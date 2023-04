Video, malore per Szczesny in Juve - Sporting Lisbona 1 - 0 (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, la Juve supera per 1 - 0 lo Sporting Lisbona. Decide il gol di Gatti al 73'. ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, lasupera per 1 - 0 lo. Decide il gol di Gatti al 73'. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggisettimanale : #Szczesny, malore in campo: paura e lacrime per il portiere della #Juve. - marcoranieri72 : RT @Wondercri1982: VIDEO | ?? MALORE IMPROVVISO PER IL PORTIERE DELLA JUVENTUS ?? Al termine del primo tempo della gara giocata poche ore fa… - SimonTemplar203 : Malore improvviso per il portiere della Juventus durante la partita contro lo Sporting Lisbona. Il giocatore ha a… - mv82083974 : RT @Wondercri1982: VIDEO | ?? MALORE IMPROVVISO PER IL PORTIERE DELLA JUVENTUS ?? Al termine del primo tempo della gara giocata poche ore fa… - LucianoCesarett : RT @Corriere: Szczesny accusa un malore: esce in lacrime dal campo consolato dai compagni -