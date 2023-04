Video Juve - Sporting Lisbona 1 - 0, Perin decisivo: le reazioni sui social (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, la Juve supera per 1 - 0 lo Sporitng Lisbona. Decidono il gol di Gatti e due parate ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, lasupera per 1 - 0 lo Sporitng. Decidono il gol di Gatti e due parate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Gatti e Perin, futuro Juve ma non si nasconda la polvere sotto il tappeto ?? Le parole del direttore dopo Juventus-… - tuttosport : Juve, da annullare il gol di Milinkovic e... il primo tempo bianconero ? Le parole del direttore dopo Lazio-Juvent… - museodiemozioni : Napoli Juventus Coppa Uefa 1988/89 Vi faccio rivivere in 2,47 minuti cosa era il San Paolo di Napoli In sequenza… - JStudio47 : Federico Gatti vs Sporting || Juventus 1-0 Sporting || 13/04/2023 #Gatti #JuveSportingCP #JuveSporting… - Dylando26625828 : RT @__SSam__7: Così, ad occhio, non mi pare il titolo adatto per un video sulla partita della Juve eh -