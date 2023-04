VIDEO – Inter-Monza, missione riscatto per rientrare tre le prime quattro | TG Inter-News (Di venerdì 14 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus sulla sfida di sabato tra Inter e Monza, dove sarà importantissimo tornare a vincere anche in campionato. TG IN NERAZZURRO – Si torna a giocare in campionato dove all’Inter di Simone Inzaghi serve necessariamente una vittoria dopo la serie negativa di risultati. L’obiettivo principale resta quello di rientrare tra le prime quattro posizioni. Il tecnico nerazzurro valuta dei cambi considerando la prossima sfida di Champions League contro il Benfica. Proprio in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus sulla sfida di sabato tra, dove sarà importantissimo tornare a vincere anche in campionato. TG IN NERAZZURRO – Si torna a giocare in campionato dove all’di Simone Inzaghi serve necessariamente una vittoria dopo la serie negativa di risultati. L’obiettivo principale resta quello ditra leposizioni. Il tecnico nerazzurro valuta dei cambi considerando la prossima sfida di Champions League contro il Benfica. Proprio in ...

