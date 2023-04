VIDEO ? Inter Women, Merlo rinnova: «L’avventura continua!» (Di venerdì 14 aprile 2023) Beatrice Merlo, dopo aver firmato il rinnovo di contratto con l’Inter Women fino al 30 giugno 2025 (vedi articolo), ha parlato così ai microfoni ufficiali del club nerazzurro. VIDEO ? Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Women classe 1999, rinnova fino al 2025 con il club nerazzurro e tramite il profilo Twitter del club fa sapere che: «Tifosi nerazzurri, la mia avventura all’Inter continua. Ci vediamo presto in campo! Forza Inter». Ci vediamo presto in campo @beatriceMerlo6 #InterWomen #ForzaInter pic.twitter.com/868cJRdWzp — Inter Women (@Inter Women) April 14, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Beatrice, dopo aver firmato il rinnovo di contratto con l’fino al 30 giugno 2025 (vedi articolo), ha parlato così ai microfoni ufficiali del club nerazzurro.? Beatrice, difensore dell’classe 1999,fino al 2025 con il club nerazzurro e tramite il profilo Twitter del club fa sapere che: «Tifosi nerazzurri, la mia avventura all’continua. Ci vediamo presto in campo! Forza». Ci vediamo presto in campo @beatrice6 ##Forzapic.twitter.com/868cJRdWzp —(@) April 14, ...

