Viaggio nel microbiota: “Quando i batteri commensali si ammutinano” (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le disbiosi, condizioni che conseguono ad un’alterazione del delicato equilibrio tra le tante componenti del microbiota intestinale, e il cancro sono due entità tra loro strettamente correlate; risulta, pertanto, difficile comprendere se possa essere la disbiosi a determinare il cancro o, viceversa, il cancro a favorire lo sviluppo di una flora batterica disbiotica”. E’ il focus di ‘Fermenti, il segreto della vita’, la rubrica quindicinale curata dall’immunologo Mauro Minelli sotto l’egida della Fondazione per la Medicina Personalizzata ed in collaborazione con AdnKronos Salute. “D’altro canto, è anche opportuno precisare che il microbiota intestinale – prosegue Minelli – ha influenze sulla salute dell’uomo non solo e non tanto per la semplice presenza di determinate famiglie microbiche in eccesso o in difetto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le disbiosi, condizioni che conseguono ad un’alterazione del delicato equilibrio tra le tante componenti delintestinale, e il cancro sono due entità tra loro strettamente correlate; risulta, pertanto, difficile comprendere se possa essere la disbiosi a determinare il cancro o, viceversa, il cancro a favorire lo sviluppo di una floraca disbiotica”. E’ il focus di ‘Fermenti, il segreto della vita’, la rubrica quindicinale curata dall’immunologo Mauro Minelli sotto l’egida della Fondazione per la Medicina Personalizzata ed in collaborazione con AdnKronos Salute. “D’altro canto, è anche opportuno precisare che ilintestinale – prosegue Minelli – ha influenze sulla salute dell’uomo non solo e non tanto per la semplice presenza di determinate famiglie microbiche in eccesso o in difetto ...

