Viadotto dell’aeroporto Aperto il cantiere | da martedì 18 cambia tutto | ecco come organizzarsi 

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fiumicino – Soni iniziati i primi lavori suldi viadi Fiumicino, che porteranno alla sua demolizione e ricostruzione, ma anche ad un radicalemento della viabilità locale (leggi qui). Da18 aprile, infatti,: “Al momento – fa sapere l’Anas a ilfaroonline.it – stiamo procedendo con le operazioni di rinforzamento della carreggiata in direzione Ostia, proprio per consentire il transito in sicurezza nel doppio senso di marcia. La carreggiata, infatti, sarà più ristretta ed ora è necessario riqualificare le barriere di sicurezza. Gli interventi, successivamente, riguarderanno la carreggiata in direzione aeroporto, mentre quella in direzione Ostia rimarrà aperta e percorribile con il doppio senso di marcia. In un secondo momento, verrà ...