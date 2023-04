Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2023 ore 20:30 (Di venerdì 14 aprile 2023) Viabilità DEL 14 APRILE 2023 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E LO STESSO RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; IN CHIUSURA IL METEO: PER LA GIORNATA DI DOMANI 15 APRILE PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023)DEL 14 APRILEORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITEFIUMICINO E VIA DEL MARE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E LO STESSO RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; IN CHIUSURA IL METEO: PER LA GIORNATA DI DOMANI 15 APRILE PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muoversiatorino : #MaTOinforma domani dalle 13:00 chiuse piazza Castello, via Roma e piazza Carlo Felice per manifestazione… - ZonaRomaNord : ?? STADIO OLIMPICO - Domenica sera all'Olimpico si gioca ROMA-UDINESE. La situazione per la viabilità ???? - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Sabato pomeriggio manifestazioni, con corteo, sono previsti a San Basilio, al Quadraro e in Centro, da p… - Er_Foxy_71 : Stadio Pietralata, dagli espropri alla viabilità: partito il confronto pubblico con l'As Roma - Er_Foxy_71 : Pietralata, otto comitati di residenti: «Qui niente stadio della Roma, temiamo per trasporti, viabilità e la vicina… -