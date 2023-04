Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2023 ore 17:15 (Di venerdì 14 aprile 2023) Viabilità DEL 14 APRILE 2023 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA POGGIO SAN LORENZO E ORNARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A TORRICELLA IN SABINA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA TRIONFALE FINO A CASTEL GIUBILEO; CODE ANCHE IN ESTERNA, A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA; SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023)DEL 14 APRILEORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA POGGIO SAN LORENZO E ORNARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A TORRICELLA IN SABINA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA TRIONFALE FINO A CASTEL GIUBILEO; CODE ANCHE IN ESTERNA, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA; SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL ...

