Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2023 ore 08:45 (Di venerdì 14 aprile 2023) Viabilità DEL 13 APRILE ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLO SVONCOLO CON LA COMPLANARE DU IMMISSIONE AL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D I MALAFEDE IN DIREZION OSTIA E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEIZA IN DIREZIONE LATINA INFINE, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA FERROVIA METRomaRE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È INTERROTTO NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO CONTINUA CON I BUS ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023)DEL 13 APRILE ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO TUTTAVIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLO SVONCOLO CON LA COMPLANARE DU IMMISSIONE AL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D I MALAFEDE IN DIREZION OSTIA E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEIZA IN DIREZIONE LATINA INFINE, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA FERROVIA METRE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È INTERROTTO NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO CONTINUA CON I BUS ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Sabato pomeriggio manifestazioni, con corteo, sono previsti a San Basilio, al Quadraro e in Centro, da p… - Er_Foxy_71 : Stadio Pietralata, dagli espropri alla viabilità: partito il confronto pubblico con l'As Roma - Er_Foxy_71 : Pietralata, otto comitati di residenti: «Qui niente stadio della Roma, temiamo per trasporti, viabilità e la vicina… - emme1963 : @romanellale @matteosalvinimi @gualtierieurope @emontino quando inizieranno i lavori di rifacimento dei piloni a Fi… - TG24info : #Roma – #Ztl fascia verde, al via l’installazione dei nuovi varchi | -