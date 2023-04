Via libera al decreto da 1 miliardo del Pnrr per l’agrivoltaico: cosa prevede il piano per le energie rinnovabili senza consumo di suolo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il governo spinge l’acceleratore sulle rinnovabili. Dopo l’emendamento presentato in Senato per accelerare gli iter autorizzativi, oggi il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha approvato la proposta di decreto per promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. L’obiettivo, previsto dal Pnrr, è di installare almeno 1,04 gigawatt entro il 30 giugno 2026. Per agrivoltaico si intende l’uso di un terreno sia per produrre energia elettrica – tramite l’installazione di pannelli solari – sia per realizzare attività agricole o di allevamento. «L’autonomia energetica si costruisce anche puntando sulla vocazione agricola di una grande parte del nostro Paese – ha commentato Pichetto Fratin -. Oggi la sfida è far coesistere nei campi l’eccellenza agricola con soluzioni nuove per generare energia pulita, aprendo ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Il governo spinge l’acceleratore sulle. Dopo l’emendamento presentato in Senato per accelerare gli iter autorizzativi, oggi il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha approvato la proposta diper promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. L’obiettivo, previsto dal, è di installare almeno 1,04 gigawatt entro il 30 giugno 2026. Per agrivoltaico si intende l’uso di un terreno sia per produrre energia elettrica – tramite l’installazione di pannelli solari – sia per realizzare attività agricole o di allevamento. «L’autonomia energetica si costruisce anche puntando sulla vocazione agricola di una grande parte del nostro Paese – ha commentato Pichetto Fratin -. Oggi la sfida è far coesistere nei campi l’eccellenza agricola con soluzioni nuove per generare energia pulita, aprendo ...

