“Vi faccio vedere come muore un italiano”: Meloni ricorda Fabrizio Quattrocchi a 19 anni dalla morte (Di venerdì 14 aprile 2023) «’Vi faccio vedere come muore un italiano’. A 19 anni dalla sua morte, non dimentichiamo Fabrizio Quattrocchi, un uomo coraggioso che ha dimostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani”». Così il premier Giorgia Meloni ha voluto ricordarlo dai suoi canali social. L’Italia non dimentica il suo coraggio. Aveva appena 36 anni quando venne ucciso con due colpi di pistola – uno al torace, l’altro alla testa, come confermarono le analisi autoptiche svolte successivamente sul cadavere – alla periferia di Baghdad. E stato rapito e ucciso in Iraq dove lavorava per una compagnia di sicurezza. È stato insignito di una medaglia d’oro al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) «’Viun’. A 19sua, non dimentichiamo, un uomo coraggioso che ha dimostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani”». Così il premier Giorgiaha volutorlo dai suoi canali social. L’Italia non dimentica il suo coraggio. Aveva appena 36quando venne ucciso con due colpi di pistola – uno al torace, l’altro alla testa,confermarono le analisi autoptiche svolte successivamente sul cadavere – alla periferia di Baghdad. E stato rapito e ucciso in Iraq dove lavorava per una compagnia di sicurezza. È stato insignito di una medaglia d’oro al ...

