«Vi faccio vedere come muore un italiano»: Giorgia Meloni ricorda Fabrizio Quattrocchi (Di venerdì 14 aprile 2023) «A 19 anni dalla sua morte ricordiamo Fabrizio Quattrocchi. Un uomo coraggioso che ha mostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani». Così Giorgia Meloni ricorda oggi Fabrizio Quattrocchi, di cui ricorre l’anniversario della morte. Quattrocchi è stato rapito e ucciso in Iraq, dove lavorava per una compagnia di sicurezza. È stato insignito di una medaglia d’oro al valor civile alla memoria. L’uomo è finito ostaggio a Baghdad il 13 aprile 2004, insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. A rapirlo i miliziani del gruppo Falangi Verdi di Maometto, mai identificati. I suoi resti vennero ritrovati il 21 maggio. Il suo corpo è stato abbandonato e mangiato dagli animali. Era del tutto ossificato a soli 40 ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «A 19 anni dalla sua morte ricordiamo. Un uomo coraggioso che ha mostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani». Cosìoggi, di cui ricorre l’anniversario della morte.è stato rapito e ucciso in Iraq, dove lavorava per una compagnia di sicurezza. È stato insignito di una medaglia d’oro al valor civile alla memoria. L’uomo è finito ostaggio a Baghdad il 13 aprile 2004, insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. A rapirlo i miliziani del gruppo Falangi Verdi di Maometto, mai identificati. I suoi resti vennero ritrovati il 21 maggio. Il suo corpo è stato abbandonato e mangiato dagli animali. Era del tutto ossificato a soli 40 ...

