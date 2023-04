'Vi faccio vedere come muore un italiano': Giorgia Meloni ricorda Fabrizio Quattrocchi a 19 anni dalla morte in Iraq (Di venerdì 14 aprile 2023) ' Vi faccio vedere come muore un italiano'. La premier Giorgia Meloni , sui social, ricorda Fabrizio Quattrocchi nell'anniversario della sua morte, citando la frase pronunciata in un video dal ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) ' Viun'. La premier, sui social,nell'versario della sua, citando la frase pronunciata in un video dal ...

