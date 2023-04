“Vi dico perché Liliana Resinovich non si è uccisa" (Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente dell'associazione Penelope Nicodemo Gentile parla dell'opposizione all'archiviazione dell'indagine della procura di Trieste sulla morte di Liliana Resinovich: "Quei segni sul volto vanno interpretati" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente dell'associazione Penelope Nicodemo Gentile parla dell'opposizione all'archiviazione dell'indagine della procura di Trieste sulla morte di: "Quei segni sul volto vanno interpretati"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Sussulto di dignità da parte di #Macron (ormai dico cose che non pensavo avrei mai detto...ma vista la situazione i… - kkeri_16 : Non era più facile che Derya dicesse 'tuo padre è il professore Sadi'? Invece no, cioè, ma perché dico io??!?!??… - OliverioGiov : Lo dico da sempre che l'unico interesse, dei vari antiabortisti, non è la salvaguardia della vita (anche perché qua… - justwhoiaminsid : RT @vivereinbilico: È morta una ragazza di 18 anni cazzo non dico l’empatia perché è troppo per il vostro cervello, ma almeno il silenzio.… - Miky7041 : @RocciaAntonio @creti_davide @attiliodecaprio @RafAuriemma Ce ne fosse uno di Torino oh...uno dico...tutti gli sfig… -

Una lettrice: "Riqualificare il laghetto di Sandigliano Forse è meglio riqualificare strade abbandonate" Sai che ti dico , forse hai ragione, salviamo le tartarughe dalle guance rosse, da queste parti ci salviamo da soli. Viva le tartarughe !!! lettera firmata Al Terzo polo adesso servirebbe un rottamatore, ma difficilmente lo troverà Se non dico il Terzo Polo, ma almeno Azione e Italia viva fossero partiti veri, con una propria ... E questo è probabilmente il motivo principale per cui non si possono neanche fondere (perché uno dei ... Giovani e chirurgia estetica: quando gli interventi possono essere d'aiuto e quando sono invece sono da sconsigliare Come dico spesso, l'elemento principale del mio lavoro è l'ascolto: è importante capire cosa ... In quel caso si possono operare anche pazienti di 16 anni perché la componente funzionale prevale su ... Sai che ti, forse hai ragione, salviamo le tartarughe dalle guance rosse, da queste parti ci salviamo da soli. Viva le tartarughe !!! lettera firmataSe nonil Terzo Polo, ma almeno Azione e Italia viva fossero partiti veri, con una propria ... E questo è probabilmente il motivo principale per cui non si possono neanche fondere (uno dei ...Comespesso, l'elemento principale del mio lavoro è l'ascolto: è importante capire cosa ... In quel caso si possono operare anche pazienti di 16 annila componente funzionale prevale su ... “Vi dico perché Liliana Resinovich non si è uccisa" ilGiornale.it