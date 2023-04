Verza: "Il Napoli gioca il miglior calcio, mentre il Milan è in forte ripresa.." (Di venerdì 14 aprile 2023) Vinicio Verza, ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Cosa prevede per il ritorno tra Milan e Napoli? “E’ un incontro importante per il calcio italiano, così come il percorso che le squadre nostrane stanno compiendo anche nelle altre competizioni europee. È un riscatto del nostro calcio. Nonostante la Serie A non sia il campionato migliore, e più godibile, d’Europa, lo spessore della nostra competizione è indubbio. Le difficoltà degli stranieri, alle prese con un calcio nuovo come quello italiano, ne sono una esemplificazione. Il Napoli è la squadra che gioca in assoluto il miglior calcio, mentre i rossoneri sono in ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Vinicio, ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Cosa prevede per il ritorno tra? “E’ un incontro importante per ilitaliano, così come il percorso che le squadre nostrane stanno compiendo anche nelle altre competizioni europee. È un riscatto del nostro. Nonostante la Serie A non sia il campionatoe, e più godibile, d’Europa, lo spessore della nostra competizione è indubbio. Le difficoltà degli stranieri, alle prese con unnuovo come quello italiano, ne sono una esemplificazione. Ilè la squadra chein assoluto ili rossoneri sono in ...

