Verona | Montipò uomo mercato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lorenzocontro il Napoli taglierà il traguardo delle 100 presenze in Serie A, in estate potrebbe essereLorenzocontro il Napoli taglierà il traguardo delle 100 presenze in Serie A, in estate potrebbe esseredel. Secondo quanto riportato Tuttosport, il portiere sta disputando una stagione ottima nonostante la posizione in classifica della squadra e in estate diversi club potrebbero bussare alla porta dei gialloblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.